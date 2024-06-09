Реванш Усик – Фьюри: букмекеры изменили коэффициент на победу украинца

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) по прежнему является фаворитом в повторном бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), но коэффициент на его победу изменился. Букмекерская контора William Hill обновила котировки на победителя реванша, который запланирован на зиму 2024-го.

На успех нашего соотечественника теперь можно поставить с показателем 1,53 (было 1,57). Остальные индексы не поменялись: на победу Фьюри – 2,50; на ничью – 15,00.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов. Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату реванша боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Также появилась информация, сколько заработал первый бой Усик – Фьюри.

Ранее искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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