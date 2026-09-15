Кожаный корсет и высокий разрез: 52-летняя Пенелопа Крус блеснула формами в провокационном платье. Фото

52-летняя Пенелопа Крус появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля в Торонто в эффектном платье, которое подчеркнуло ее фигуру. На премьере психологического триллера "Бункер" актриса выбрала черный кожано-кружевной наряд без бретелек с высоким разрезом на бедре.

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Платье состояло из облегающего кожаного корсета и кружевных деталей, а разрез придал наряду драматичности. Крус дополнила образ черным пиджаком и туфлями на ремешках, а из украшений выбрала бриллиантовые серьги-подвески и браслет.

На красной дорожке Пенелопа Крус позировала фотографам, демонстрируя свой образ с разных ракурсов. Актрисе составили компанию ее 57-летний супруг Хавьер Бардем и режиссер фильма Флориан Целлер.

Крус и Бардем вместе сыграли в "Бункере" супругов Софию и Мигеля. По сюжету 17-летний брак архитектора оказывается под давлением после того, как он соглашается на морально неоднозначный проект строительства бункера для технологического миллиардера.

Как сообщает Daily Mail, премьера в Торонто состоялась всего через несколько дней после показа "Бункера" на Венецианском кинофестивале. Там фильм получил 15-минутные овации – одни из самых продолжительных за последние годы фестиваля. Реакция зрителей настолько тронула Крус, что актриса не сдержала слез, а Бардем поддержал супругу.

"Бункер" стал уже девятой совместной работой Крус и Бардема на экране. Супруги женаты 16 лет и воспитывают двоих детей – 15-летнего сына Лео и 13-летнюю дочь Луну.

Ранее OBOZ.UA писал, что Пенелопа Крус произвела фурор своим молодым видом на другой красной дорожке. На лице 52-летней актрисы почти нет морщин, а фигура удивительно подтянута.

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