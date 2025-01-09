'Реванш с Дюбуа – это хороший бой, но...' Усику нашли нового соперника

Известный американский промоутер Том Леффлер предложил Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 КО) в качестве возможного соперника для объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО). 58-летний Леффлер считает, что повторный бой украинца с Даниэлем Дюбуа не соберет никакой аудитории.

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"Реванш с Даниелом Дюбуа – хороший бой. Но я всегда хотел бы увидеть бой с Деонтеем Уайлдером", – заявил Леффлер в эксклюзивном интервью World Boxing News.

По сообщению СМИ Уайлдер вернется на ринг в апреле. Леффлер отметил, что в случае успешного возвращения американец станет привлекательным оппонентом для Усика.

Леффлер знаком с Усиком уже много лет благодаря сотрудничеству с украинским подразделением K2 Promotions, которое он помогал создавать вместе с Владимиром и Виталием Кличко.

"Деонтей Уайлдер всегда участвует в зрелищных боях – независимо от того, нокаутирует ли он соперника или сам оказывается в нокауте, – добавил Леффлер.

Усик за свою карьеру стал участником одних из самых значительных поединков современности, завоевав "золото" на чемпионате мира по любительскому боксу в 2011 году и Олимпийских играх в 2012-м.

В профессиональной карьере он добился ещё большего: выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и объединил все основные титулы в первом тяжёлом весе, победив таких соперников, как Марко Хук, Майрис Бриедис и Мурат Гассиев. Перейдя в супертяжелый вес, он дважды победил Энтони Джошуа, одержал две победы над Тайсоном Фьюри и нокаутировал Даниеля Дюбуа.

Леффлер считает, что всё это подтверждает статус Усика как лучшего боксера мира на данный момент.

"Усик сделал все, чтобы доказать, что он номер один в рейтинге pound-for-pound. Это настоящая суть такого рейтинга, когда он побеждает боксеров, которые тяжелее его на 13-18 кг, и доминирует в дивизионе, побеждая их в расцвете сил, как это было с Джошуа, Тайсоном Фьюри и третьим чемпионом, Даниелем Дюбуа, которого он победил в Польше. Есть много великих боксеров, но все, чего он достиг на данный момент, позволяет мне поставить его на вершину списка", – подытожил американский промоутер.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня Уайлдер потерпел разгромное поражение от Чжана Чжилея (27-2-1, 22 КО) из Китая. Поединок на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился досрочно.

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