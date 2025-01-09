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"Реванш с Дюбуа – это хороший бой, но..." Усику нашли нового соперника

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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'Реванш с Дюбуа – это хороший бой, но...' Усику нашли нового соперника

Известный американский промоутер Том Леффлер предложил Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 КО) в качестве возможного соперника для объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО). 58-летний Леффлер считает, что повторный бой украинца с Даниэлем Дюбуа не соберет никакой аудитории.

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"Реванш с Даниелом Дюбуа – хороший бой. Но я всегда хотел бы увидеть бой с Деонтеем Уайлдером", – заявил Леффлер в эксклюзивном интервью World Boxing News.

"Реванш с Дюбуа – это хороший бой, но..." Усику нашли нового соперника

По сообщению СМИ Уайлдер вернется на ринг в апреле. Леффлер отметил, что в случае успешного возвращения американец станет привлекательным оппонентом для Усика.

Леффлер знаком с Усиком уже много лет благодаря сотрудничеству с украинским подразделением K2 Promotions, которое он помогал создавать вместе с Владимиром и Виталием Кличко.

"Деонтей Уайлдер всегда участвует в зрелищных боях – независимо от того, нокаутирует ли он соперника или сам оказывается в нокауте, – добавил Леффлер.

"Реванш с Дюбуа – это хороший бой, но..." Усику нашли нового соперника

Усик за свою карьеру стал участником одних из самых значительных поединков современности, завоевав "золото" на чемпионате мира по любительскому боксу в 2011 году и Олимпийских играх в 2012-м.

В профессиональной карьере он добился ещё большего: выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и объединил все основные титулы в первом тяжёлом весе, победив таких соперников, как Марко Хук, Майрис Бриедис и Мурат Гассиев. Перейдя в супертяжелый вес, он дважды победил Энтони Джошуа, одержал две победы над Тайсоном Фьюри и нокаутировал Даниеля Дюбуа.

"Реванш с Дюбуа – это хороший бой, но..." Усику нашли нового соперника

Леффлер считает, что всё это подтверждает статус Усика как лучшего боксера мира на данный момент.

"Усик сделал все, чтобы доказать, что он номер один в рейтинге pound-for-pound. Это настоящая суть такого рейтинга, когда он побеждает боксеров, которые тяжелее его на 13-18 кг, и доминирует в дивизионе, побеждая их в расцвете сил, как это было с Джошуа, Тайсоном Фьюри и третьим чемпионом, Даниелем Дюбуа, которого он победил в Польше. Есть много великих боксеров, но все, чего он достиг на данный момент, позволяет мне поставить его на вершину списка", – подытожил американский промоутер.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня Уайлдер потерпел разгромное поражение от Чжана Чжилея (27-2-1, 22 КО) из Китая. Поединок на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился досрочно.

"Реванш с Дюбуа – это хороший бой, но..." Усику нашли нового соперника

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