Неожиданная смерть рекордсмена Украины и вице-чемпиона Европы в 37 лет: тренировал дочь известного юмориста и стрелял на Европейских играх

В возрасте 37 лет неожиданно ушел из жизни мастер спорта Украины международного класса по стрельбе из лука, рекордсмен, член национальной сборной и тренер Юрий Гавелко. О смерти призера чемпионатов Европы сообщила львовская федерация.

Видео дня

Юрий Гавелко был титулованным спортсменом, призером многочисленных международных соревнований и чемпионатов Европы. В частности получал "серебро" континентального первенства-2019 в команде с олимпийским чемпионом Виктором Рубаном. В свое время был вице-чемпионом мира среди юниоров в личных соревнованиях и бронзовым медалистом в команде.

Гавелко входил в состав "сине-желтых" на Европейских играх-2019 в Минске, где занял 8 место в индивидуальных соревнованиях и 10 – в миксте с Вероникой Марченко.

Также Юрий был талантливым тренером и "человеком большого сердца", как отзывались о нем ученики и друзья. Среди его учениц была дочь известного украинского актера, юмориста и звезды команды "V.I.P. Тернополь" Тараса Стадницкого: "Сегодня ночью очень внезапно (от чего еще более болезненно) не стало Юры Гавелко. Юра был тренером моей Любы по стрельбе из лука".

"Любу не то что заставить – ее вообще очень трудно чем-то мотивировать что-то делать. Но он как-то умел. Умел сделать так, что ребенок ходил на занятия пять, а то и шесть раз в неделю, и очень переживал, когда без предупреждения или по каким-то неотложным причинам пропускал. "Напиши Юре", – говорила она мне. Потому что знала – если с ним будет говорить она, то он сумеет ее как-то убедить прийти", – вспомнил Стадницкий.

"Юра во всем был "не для галочки". Он жил детьми, он вкладывался в них. Несмотря на службу старался находить окошки и забегать к детям на тренировки. Несмотря на все делал им выездные лагеря с играми, активностями и без телефонов. В последнем их выезде в Черкассы, поскольку Люба была самой молодой в группе, то все время писал, как она и что она. Юрко, нам тебя будет очень не хватать", – с болью отметил актер.

Во Львовской федерация стрельбы из лука подчеркнули, что профессионализм Гавелко, преданность любимому делу, сила духа и искренность навсегда останутся в памяти всех, кто имел честь знать и работать с ним.

Причину внезапной смерти спортсмена пока не сообщают, но в сообщении Учебно-спортивной базы МОУ – СКА Львов отмечалось: "Юрий навсегда останется в памяти как надежный товарищ, человек, который всегда поддерживал друзей по команде, увлеченно делился своими мыслями о книгах и добросовестно служил Украине – как в спорте, так и в строю".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпиона Украины по MMA убили в Донецкой области. Он пообещал побратимам самые вкусные деруны, но не вернулся с боевого задания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!