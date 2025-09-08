OBOZ.UA продолжает рассказывать об известных украинских футболистах разных поколений. Сегодня о двух из них.

Видео дня

Олег БАЗИЛЕВИЧ. Мастер спорта, нападающий, играл в командах "Динамо" (Киев), "Черноморец" (Одесса), "Шахтёр" (Донецк). Чемпион бывшего СССР 1961 года. Серебряный призер первенств 1960 и 1965 годов, обладатель Кубка страны. В чемпионатах провёл 228 матчей: за "Динамо" - 161, за "Черноморец" - 35, за "Шахтёр" - 32. Забил 69 мячей.

Базилевич – типичный крайний нападающий. Играл он только на правом фланге. Игрокам этого амплуа не обязательно регулярно поражать ворота соперников, у них много других забот: отвлечение на себя защитников, расшатывание обороны, острые прострелы с фланга, скоростные прорывы вдоль бровки.

Олег обладал незаурядной скоростью. В бытности его футболистом некоторые игроки бегали ещё быстрее, но к большинству из них подходило придуманное самими же футболистами определение "всадник без головы". Базилевич играл не только с головой, но и головой в прямом смысле, особенно после угловых ударов Лобановского.

Беспредельная вера в победу своей команды, умение сражаться за неё до конца множество раз давали Олегу возможность забивать мячи, которые можно назвать переломными. Это можно сказать о красивейшем голе во втором полуфинальном матче кубкового розыгрыша со "Спартаком" в 1964 году. Базилевич сравнял счёт, а затем вывел свою команду вперёд.

Ещё об одной привлекательной черте Базилевича хочется сказать. Речь идёт о стабильности его выступлений в составе киевского "Динамо". Об этом ярко свидетельствуют факты. С 1960 по 1965 год его шесть раз включали в списки "33-х лучших" игроков.

Играл, не жалея себя

Владимир БЕССОНОВ. Заслуженный мастер спорта, полузащитник. Играл за команды "Металлист" (Харьков) в 1975 году, "Динамо" (Киев) в 1976-1990 годах. Шестикратный чемпион бывшего СССР, трижды – серебряный призёр, дважды – бронзовый, пятикратный обладатель Кубка страны. В чемпионатах провёл 278 матчей и забил 27 мячей. В списках "33-х лучших" - 11 раз, 8 раз – под первым номером. Обладатель Кубка Кубков в 1986-м, серебряный призёр Евро-1988. Бронзовый призёр Олимпиады-1980, в сборной провёл 82 игры, участник чемпионатов мира 1982, 1986 и 1990 годов.

Владимира Бессонова называли универсалом, и это соответствует истине, потому что ветеран киевского "Динамо" с успехом выступал во всех линиях. Уже в 1977 году к Владимиру пришёл первый значительный успех. В составе сборной СССР он стал победителем первого юниорского чемпионата мира, а сам Бессонов был признан лучшим игроком турнира и получил "Золотой мяч". Владимира называли футболистом будущего, прежде всего за универсальность, хотя по этому поводу звучало немало сердитых голосов, обвинявших Лобановского в том, что он якобы убил в Бессонове яркого форварда. А Владимир всей своей футбольной жизнью доказывал, что является игроком самых разнообразных амплуа.

Всё это шло на пользу команде. В игре Бессонов себя не жалел, и если пересчитать все его травмы – растяжения, разрывы мышц, переломы – наверняка он попал бы в Книгу рекордов Гиннесса. В кулуарах Владимира называли "человек-травма", у него никогда не хватало терпения долечиться до конца, он всегда был нужен команде.

Вот что сказал о своем подопечном Валерий Васильевич Лобановский. "Бессонов – человек, который отдает больше, чем в нем заложено. Он смело, не колеблясь ни на секунду, подставлял свою голову там, где большинство убирало ноги".