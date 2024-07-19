Реброву нашли неожиданную замену в сборной Украины – СМИ

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу может стать главным тренером сборной Украины. 78-летний специалист, который после ухода из столичного клуба осенью 2023 года находится без работы, но не собирается завершать карьеру, рассматривается в качестве замены Сергею Реброва.

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По крайней мере, так утверждает журналист Дечебал Редулеску, пишет портал Digi Sport. По данным представителя СМИ, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко якобы провел телефонный разговор с Луческу на предмет возможности приглашения его на тренерский мостик "сине-желтых".

"С Луческу другая история, я здесь впервые говорю, у меня есть информация, что сейчас обсуждается вариант со сборной Украины. Я слышал, что на днях ему звонил Шевченко. Я слышал, что он ведет переговоры со сборной Украины, что мне кажется фантастическим", – сказал Радулеску.

Отметим, что совсем недавно исполком УАФ выразил полное доверие Реброву и его тренерскому штабу, несмотря на провал сборной Украины на чемпионате Еврорпы-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какое место сборная Украины занимает в мировом рейтинге после неудачного выступления на Евро-2024.

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