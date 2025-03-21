Ребров в шоке: Украина понесла серьезные потери перед ответным матчем с Бельгией

Защитники сборной Украины Ефим Конопля и Алексей Сыч не помогут национальной команде в ответном матче плей-офф Лиги наций с Бельгией. Оба футболиста, которые выступают на правом фланге обороны, получили травмы в первой встрече соперников в Мурсии.

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Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своем Telegram-канале. Конопля и Сыч уже покинули расположение "сине-желтых" и отправились в свои клубы – донецкий "Шахтер" и львовские "Карпаты" соответственно. Их отсутствие станет огромной проблемой для тренерского штаба Сергея Реброва, у которого не осталось правых защитников.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия", Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Напомним, украинцы обыграли бельгийцев в первом матча 3:1. Теперь 23 марта команды сыграют в Генке. OBOZ.UA рассказал, где смотреть матч Бельгия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал переломный для команды момент матча плей-офф Лиги наций с Бельгией.

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