Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций – СМИ

Основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко не поможет команде в октябрьских матча Лиги наций с Грузией (11.10) и Чехией (14.10). Недавнее медицинское обследование выявило у игрока повреждение икроножной мышцы, что вывело его из строя на три недели.

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Об этом информирует проект ТаТоТаке. Миколенко стал четвертым легионером после Александра Зинченко, Руслана Малиновского и Виктора Цыганкова, который не сможет сыграть за "сине-желтых". При этом стоит отметить, что английский "Эвертона", цвета которого защищает Виталий, о проблемах левого защитника ничего не сообщал.

Кроме того, под вопросом также выход на поле в играх с участниками Евро-2024 одного из капитанов команды Тараса Степаненко, который получил травму в матче Лиги чемпионов "Шахтера" и "Аталанты".

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Как сообщал OBOZ.UA, бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, что Андрей Ярмоленко не знал о том, что его не вызовут в команду на октябрьские матчи.

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