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Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций – СМИ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций – СМИ

Основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко не поможет команде в октябрьских матча Лиги наций с Грузией (11.10) и Чехией (14.10). Недавнее медицинское обследование выявило у игрока повреждение икроножной мышцы, что вывело его из строя на три недели.

Видео дня

Об этом информирует проект ТаТоТаке. Миколенко стал четвертым легионером после Александра Зинченко, Руслана Малиновского и Виктора Цыганкова, который не сможет сыграть за "сине-желтых". При этом стоит отметить, что английский "Эвертона", цвета которого защищает Виталий, о проблемах левого защитника ничего не сообщал.

Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций – СМИ
Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций – СМИ

Кроме того, под вопросом также выход на поле в играх с участниками Евро-2024 одного из капитанов команды Тараса Степаненко, который получил травму в матче Лиги чемпионов "Шахтера" и "Аталанты".

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций – СМИ
Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед матчами Лиги наций – СМИ

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Как сообщал OBOZ.UA, бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, что Андрей Ярмоленко не знал о том, что его не вызовут в команду на октябрьские матчи.

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