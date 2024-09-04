Ребров рассказал о злости после провала на Евро-2024 и старте в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров ждет от своих подопечных серьезного отношения к матчам Лиги наций. Накануне стартового поединка против Албании 7 сентября наставник "сине-желтых" напомнил, что турнир является одним из этапов квалификации к чемпионату мира 2026 года.

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Об этом Ребров заявил в интервью пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ). Легендарный нападающий добавил, что после провала на Евро-2024 команда должна демонстрировать злость и добиваться необходимого результата.

"Очень важно демонстрировать эту злобу и недовольство результатом не только на тренировках, но и в матчах. Поэтому нужно в Лиге наций доказывать на поле, что этот результат, который мы не добыли на Евро, попытаемся сделать сейчас. Сейчас любая игра за сборную Украины очень серьезная. Я говорил об этом подопечным. Неважно, какой статус имеет турнир, или это товарищеская встреча. Мы попали на чемпионат Европы благодаря Лиге наций. Ребята это понимают. Хотя эти матчи имеют приближенный к товарищескому статус, но через них есть шанс попасть на чемпионат мира", – сказал Ребров.

Напомним, что матч Украины и Албании состоится в Праге. Здесь же уже 10 сентября "сине-желтых" сыграют с чешской командой.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что сборная Украины понесла первую серьезную потерю перед стартом в Лиге наций.

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