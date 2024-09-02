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Сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом в Лиге наций

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
2,8 т.
Сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом в Лиге наций

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов не поможет сборной Украины в стартовых матчах Лиги наций. Наша команда начнет турнире в группе 1 дивизиона В поединками против Албании 7 сентября и Чехии 10 сентября. Обе встречи состоятся в Праге, а первая из них станет номинально домашней для сине-желтых.

Видео дня

По данным ТаТоТаке, у Попова возникли проблемы со спиной, из-за чего он пропустил матч Премьер-лиги, в котором "Динамо" минимально обыграло ЛНЗ. Защитник остался в столице Украины залечивать повреждение. Проблемы с икроножной мышцей испытывал еще один киевлянин – Николай Шапаренко. Однако он уже вылетел с национальной командой в Чехии.

Сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом в Лиге наций
Сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом в Лиге наций

Отсутствие Попова подтверждает видео, которое в своем Telegram-канале опубликовала Украинская ассоциация футбола (УАФ). Таким образом, в заявке сборной Украины остались четыре центрбека – Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Максим Таловеров и Илья Забарный. Отметим, что Попов в последний раз играл за "сине-желтых" в июле 2022 года.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом в Лиге наций
Сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом в Лиге наций

Резервный список

Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык, Александр Зубков, Даниил Сикан (все – "Шахтер" Донецк).

Расписание сборной Украины в Лиге наций

7 сентября, 21:45. Украина – Албания

10 сентября, 21:45. Чехия – Украина

11 октября, 21:45. Украина – Грузия

14 октября, 21:45. Украина – Чехия

16 ноября, 19:00. Грузия – Украина

19 ноября, 21:45. Албания – Украина

Отметим, что Лига наций станет одним из этапов квалификации к чемпионату мира-2026. Победа в группе гарантирует сборной Украины повышение в Лигу А на будущий розыгрыш турнира.

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