Сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом в Лиге наций

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов не поможет сборной Украины в стартовых матчах Лиги наций. Наша команда начнет турнире в группе 1 дивизиона В поединками против Албании 7 сентября и Чехии 10 сентября. Обе встречи состоятся в Праге, а первая из них станет номинально домашней для сине-желтых.

Видео дня

По данным ТаТоТаке, у Попова возникли проблемы со спиной, из-за чего он пропустил матч Премьер-лиги, в котором "Динамо" минимально обыграло ЛНЗ. Защитник остался в столице Украины залечивать повреждение. Проблемы с икроножной мышцей испытывал еще один киевлянин – Николай Шапаренко. Однако он уже вылетел с национальной командой в Чехии.

Отсутствие Попова подтверждает видео, которое в своем Telegram-канале опубликовала Украинская ассоциация футбола (УАФ). Таким образом, в заявке сборной Украины остались четыре центрбека – Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Максим Таловеров и Илья Забарный. Отметим, что Попов в последний раз играл за "сине-желтых" в июле 2022 года.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык, Александр Зубков, Даниил Сикан (все – "Шахтер" Донецк).

Расписание сборной Украины в Лиге наций

7 сентября, 21:45. Украина – Албания

10 сентября, 21:45. Чехия – Украина

11 октября, 21:45. Украина – Грузия

14 октября, 21:45. Украина – Чехия

16 ноября, 19:00. Грузия – Украина

19 ноября, 21:45. Албания – Украина

Отметим, что Лига наций станет одним из этапов квалификации к чемпионату мира-2026. Победа в группе гарантирует сборной Украины повышение в Лигу А на будущий розыгрыш турнира.

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