Ребров прокомментировал сенсационную победу Украины над Бельгией в Лиге наций. Видео

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров с трудом сдержал эмоции после феноменальной победы над командой Бельгии. Первый матч плей-офф Лиги наций завершился со счетом 3:1.

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"Мы всего лишь сыграли только первый тайм. Да, думаю, всем понравился второй тайм, но впереди у нас еще одна игра. Нужно готовиться. Какая ценность будет у этой победы, если в следующем матче мы не будем так же сконцентрированы. За счет чего удалось дожать соперника? Думаю, за счет желания. В первом тайме мы пытались прессинговать, но у нас это не очень получалось. Во втором тайме внесли коррективы, и я благодарен ребятам за то, что они действительно хотели победить. Они сделали все для этого. Сегодня мы радуемся победе, но уже готовимся ко второй встрече", – сказал Сергей Станиславович в эфире телеканала "Megogo".

Ребров признался, что его команда после перерыва стала прессинговать более агрессивно, чаще отбирали мяч и создала больше моментов во втором тайме.

"Почему вновь пришлось набирать ход лишь во втором тайме? Потому что это Бельгия – действительно топовая команда, все это понимают. Там играют сильные футболисты. Возможно, в первом тайме мы немного осторожничали, но во втором увидели, что можем играть на равных", – сказал тренер.

Ребров не уверен, что в ответной игре 23 марта сыграют Конопля и Судаков.

"Посмотрим. Надеюсь, ребята восстановятся, но, насколько я вижу, есть серьезные повреждения", – признал наставник.

"Теперь все мысли о второй игре. Я уже сказал игрокам: сегодня можно немного отпраздновать, но завтра надо восстанавливаться. Они это понимают. Будем готовиться", – подытожил главный тренер.

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