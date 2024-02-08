Ребров прокомментировал результаты жеребьевки для сборной Украины
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, комментируя результаты жеребьевки Лиги наций признался, что не ожидал от результатов ничего сверхъестественного, так как сейчас все полностью сосредоточены на плей-офф отбора Евро-2024. По словам наставника "желто-синих", всю информацию о соперниках он будет собирать уже после мартовских игр за выход на чемпионат Европы.
8 февраля в Париже стало известно, что в новом сезоне Лиги наций УЕФА Украина сыграет в группе 1 вместе с командами Чехии, Албании и Грузии.
Я очень много смотрел Чехию и Албанию, меньше Грузию. Албанцы показывают крепкий футбол, заслужили право играть на Евро. Как и чехи, а также грузины, которые будут играть в плей-офф отбора. Уверен, что будет трудная борьба в нашей группе", - цитирует Реброва пресс-служба УАФ.
Главный тренер сборной Украины считает Лигу наций важным турниром.
"Все команды имеют возможность попасть на Евро через нее. Раньше проводились товарищеские встречи, а сейчас каждая сборная проводит более ответственные поединки", – признался Ребров.
Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта 2024 года на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница. сборная Украины по футболу проведет полуфинальный матч плей-офф квалификации к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Боснии и Герцеговины.
Украина, если пройдет боснийцев через четыре дня на поле стадиона во Вроцлаве встретится с победителем пары Израиль – Исландия. Согласно обновленному регламенту украинские футболисты даже в случае поражения все равно проведут вторую встречу плей-офф, но уже с проигравшим из вышеуказанной пары.
Отметим, что сборная Сергея Реброва уже знает, с кем встретится в финальной части Евро-2024, если пробьется на чемпионат.
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