Ребров принял неожиданное решение в сборной Украины перед матчами Лиги наций

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров решил не вызвать еще одного нападающего на матчи Лиги наций с Албанией и Чехией, сообщает "ТаТоТаке". После травмы Артем Довбика национальная команда осталась лишь с двумя форвардами.

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Накануне стало известно, что форвард итальянской "Ромы" не поможет сборной Украине в ближайших поединках. Лучший бомбардир чемпионата Испании минувшего сезона получил повреждение, которое лишило его возможности выйти на поле в сентября.

Национальная команда сыграет с двумя футболистами в атаке – динамовцем Владиславом Ванатом и представителем греческого "Олимпиакоса" Романом Яремчуком. При этом в резервном списке присутствует игрок "Шахтера" Даниил Сикан.

Как сообщал OBOZ.UA, первый матч в новом сезоне дивизиона B Лиги наций УЕФА Украина проведет на стадионе "Дженерали Арена" в столице Чехии. 7 сентября соперником "желто-синих" будет сборная Албании.

Отметим, что Лига наций станет одной из возможностей квалифицироваться на чемпионат мира-2026. Поэтому ее результаты очень важны для украинцев. Соперников по отбору к мундиалю в США, Канаде и Мексике "сине-желтые" узнают в декабре.

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