Где смотреть футбол Украина – Албания. Расписания трансляций Лиги наций УЕФА

Сборная Украины по футболу в субботу, 7 сентября, проведет свой первый матч в новом сезоне дивизиона B Лиги наций УЕФА. На стадионе "Дженерали Арена" в столице Чехии подопечные Реброва сыграют номинально домашнюю встречу 1-го тура группового этапа против команды Албании. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Албания.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

На уровне национальных футбольных сборных Украина и Албания встречались 6 раз. 5 побед на счету украинцев. Еще один раз был зафиксирована ничья.

Состав сборной Украины на первые матчи Лиги наций 2024/25

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Денис Попов, Александр Тимчик (оба - "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия) , Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия)

Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Денис Попов, Александр Тимчик (оба - "Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия) , Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия) Полузащитники: Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба - "Шахтер"), Руслан Малиновский ( "Дженоа", Италия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба - "Шахтер"), Руслан Малиновский ( "Дженоа", Италия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания) Форварды: Владислав Ванат ("Динамо"), Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Лига наций 2024/25: расписание матчей сборной Украины

1-й тур: Украина - Албания (7 сентября)

Украина - Албания (7 сентября) 2-й тур: Чехия - Украина (10 сентября)

Чехия - Украина (10 сентября) 3-й тур: Украина - Грузия (11 октября)

Украина - Грузия (11 октября) 4-й тур: Украина - Чехия (14 октября)

Украина - Чехия (14 октября) 5-й тур: Грузия - Украина (16 ноября)

Грузия - Украина (16 ноября) 6-й тур: Албания - Украина (19 ноября)

Для того чтобы гарантированно заработать повышение в классе и попасть в дивизион А, нужно занять первое место дивизиона. Второе место после шести туров позволит сыграть в плей-офф.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу не считается основным претендентом на победу в группе 1 дивизиона В Лиги наций. Главным фаворитом группы букмекеры называют чешскую сборную.

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