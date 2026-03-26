Ребров исключил новичка из состава сборной Украины на матч со Швецией: заявка команды

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал имена 23 футболистов, которые попали в заявку команду на полуфинальный матч плейц-офф со Швецией в отборе ЧМ-2026. Наставник "сине-желтых", который потерял сразу восьмерых игроков, решил не включать в состав новичка Бориса Крушинского из житомирского "Полесья".

Об этом информирует официальный Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). Кроме того, из тех, кто сейчас находится в расположении сборной, со шведами не сыграют полузащитник Руслан Малиновский и защитник Ефим Конопля, которые дисквалифицированы на поединок.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

1. Руслан Нещерет, 2. Эдуард Сарапий, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Назар Волошин, 7. Алексей Гуцуляк, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Матвей Пономаренко, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Георгий Судаков, 18. Егор Ярмолюк, 19. Владислав Ванат, 20. Александр Зубков, 21. Иван Калюжный, 22. Александр Тымчик, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, поединок двух сине-желтых команд в плей-офф ЧМ-2026 состоится 26 марта. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

