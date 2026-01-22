'Киев за три дня' превратился для врага в ад: Сырский поздравил украинцев с Днем Соборности и поблагодарил защитников

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил граждан Украины с Днем Соборности, который отмечается 22 января, и поблагодарил защитников. Он отметил, что наше государство веками пытались разделить и уничтожить враги, но Украина выстояла.

Свою стойкость украинцы в очередной раз доказали, когда российский диктатор Владимир Путин хотел забрать нашу независимость. Об этом главком написал в своем Telegram.

По словам генерала День соборности для Украины – это прежде всего день единства и силы.

"Соборность для украинцев – священна. Нас веками пытались разделить, разорвать границами империй, заставить воевать не за свое государство. Но Украина выстояла. Потому что вера в независимость и единство жила в сердцах", – говорится в сообщении.

Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня соборность – это не только территория, а прежде всего общий смысл и цель. Независимо от того, где находятся украинцы, они остаются единым народом и единым государством. Наше войско является воплощением этой соборности. В строю стоят бойцы из всех регионов, они имеют разный возраст и профессии, но несмотря на разницу, всех объединяет одна цель – защита страны и ее будущего.

"Этого не учел российский оккупант, который пришел в наши дома убивать и разрушать. Именно поэтому "Киев за три дня" превратился для врага в ад, а потери оккупационной армии превысили миллион двести двадцать тысяч человек", – написал Сырский.

Он поблагодарил всех, кто с оружием в руках защищает каждый метр украинской земли и вспомнил тех, кто отдал жизнь за независимость Украины.

"Идея Соборного Украинского Государства была мечтой многих поколений украинцев. Сегодня Вооруженные Силы Украины отстаивают и защищают мечту, которая несколько десятилетий назад стала реальностью. Мы едины", – говорится в сообщении.