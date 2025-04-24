'Реал' кардинально изменил решение по будущему вратаря сборной Украины – СМИ

Руководство мадридского "Реала" теперь рассчитывает на то, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в клубе и в будущем станет первым номером команды. Нашего соотечественника и его бельгийского конкурента президент "сливочных" Флорентино Перес считает идеальным настоящим и будущим.

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Об этом пишет портал Planeta Real Madrid. По его данным, именно по этой причине "Реал" не намерен выходить на трансферный рынок в поисках замены Лунину. В частности, слухи о том, что "королевский клуб" ведет переговоры с "Эспаньолом" о переходе Хуана Гарсии, не соответствуют действительности.

Перес и главный тренер "Реала" Карло Анчелотти восторженно восприняли выступление Лунина в минувшем сезоне, когда но подменил травмированного Куртуа. Несмотря на это, после возвращения бельгийца в строй, украинец вновь оказался на скамейке запасных.

В сентябре 2024 года наш соотечественник продлил соглашением в мадридским грандом до лета-2030. В то же время Андрея не устраивает то, что он получает мало игровой практики.

За ситуациїей вокруг вратаря "сине-желтых" следят многие европейские топ-клубы. В частности, Лунин получил предложения от "Баварии" и "Манчестер Сити", но никак не отреагировал на них.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти устроил новую подставу Андрею Лунину накануне финала Кубка Испании с "Барселоной".

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