Вратарю сборной Украины нашли замену в 'Реале'

В последние дни в испанских СМИ активно обсуждается возможная замена вратаря сборной Украины Андрея Лунина в "Реале". Несмотря на то, что клуб не ищет нового голкипера в данный момент, в офисах мадридцев всерьез рассматривают кандидатуру молодого вратаря "Эспаньола" Хоана Гарсии, сообщает Cope.

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24-летний испанец стал одним из лучших голкиперов Ла Лиги в этом сезоне. Его блестящие выступления заинтересовали крупных клубов, и "Реал" не стал исключением. Гарсия уже давно привлекает внимание своих поклонников и специалистов, а его игра в этом сезоне стала решающим фактором в борьбе за место в составе топ-команды.

"Реал" следит за ситуацией с Куртуа, который скоро отпразднует 33-летие и в последние годы имел проблемы с физическим состоянием, а также с Луниным, который может покинуть клуб в поисках большего игрового времени. Хотя вратарская позиция не является приоритетной для мадридцев, интерес к Хоану Гарсии, безусловно, подогревает разговоры о возможной смене вратаря в ближайшее будущее.

Этим летом борьба за Гарсию будет только усиливаться, и, возможно, "Реал" сделает решающий шаг в его сторону.

В тоже время стоит отметить, что сам Андрей пока не принял решения относительно своего будущего в мадридском клубе. Наш соотечественник в сентябре продлил соглашение с "королевским клубом" до 2030 года, однако по-прежнему проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа.

За ситуацией вокруг 26-летнего футболиста следят многие европейские команды. В последнее время активный интерес к Лунину проявляют английский "Манчестер Сити" и мюнхенская "Бавария", которые видят в украинце идеального кандидата на пост основного вратаря.

Украинец сыграл за мадридцев в нынешних розыгрышах всех турниров 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей, четырежды сыграв на "ноль". Отметим, что недавно Лунин получил травму, что спровоцировало настоящую катастрофу в "Реале".

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