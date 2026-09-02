"Разве Навка или Загитова этим не занимаются?" В Госдуме бросились на защиту главного путинского патриота Плющенко после случившегося с ним и его сыном

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не изменила своего отношения к знаменитому российскому фигуристу Евгению Плющенко на фоне критики в его адрес. Критика возникла из-за двух связанных обстоятельств:

13-летний сын Евгения Плющенко Александр получил спортивное гражданство Азербайджана и должен выступать за эту страну.

Академия Плющенко запросила у государства 24,1 млн рублей на ледовое шоу "Снежная королева".

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Роднина рассказала, что по работе в Федерации фигурного катания Московской области знакома с ситуацией вокруг Плющенко и его спортсменов. Она отметила, что титулованный фигурист имеет статус, а за государственными грантами обращаются не только он.

"Никто не отнимет у Плющенко статус великого спортсмена. Это останется с ним навеки. Он олимпийский чемпион, который на протяжении долгого времени показывал высокие результаты. А гранты у государства запрашивает не только он. Разве Навка или Загитова этим не занимаются? Почему-то все вспоминают только фамилию Плющенко", – сказала Роднина.

Высказывание депутата вызвало активное обсуждение в комментариях. Пользователи обратили внимание, что Загитова, в отличие от Плющенко и Навки, по их словам, государственный грант не получила.

"Только Роднина не уточнила, что грант Загитова так ни разу и не получила", – написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил: "Загитову, которая единственный раз запросила и получила отказ, вспомнила, а про Авербуха, который регулярно получает, забыла".

Пользователи также раскритиковали саму попытку сравнить Плющенко с другими фигуристами. "Но Плющенко запрашивает особо?" – написал один из комментаторов.

Еще один пользователь задал вопрос о сочетании публичных заявлений Плющенко с решением его сына выступать за Азербайджан: "Почему же вопрос не был задан именно в формате: как сочетаются ура-патриотические выкрики Плющенко с переводом его сына под флаг Азербайджана?"

В комментариях также появились предположения о причинах позиции Родниной. "Роднина, как всегда, на страже репутации Плющенко", – написал один из пользователей.

Отдельно комментаторы напомнили, что государственные гранты получают и другие представители российского фигурного катания, включая Татьяну Навку и Илью Авербуха.

Напомним. что Александр Плющенко 17 сентября впервые выступит на международных соревнованиях под флагом Азербайджана. Фигурист вошел в официальную заявку сборной страны на этапы юниорской серии Гран-при ISU сезона-2026/27.

Переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана был утвержден Федерацией фигурного катания на коньках России в мае 2026 года. Сообщалось, что соглашение рассчитано на пять лет.

Евгений Плющенко является доверенным лицом Владимира Путина, публично поддерживает российскую власть и неоднократно выступал против смены спортивного гражданства российскими атлетами.

"Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от "СВО" ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь", – говорил Плющенко в 2022-м после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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