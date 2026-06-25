"Расстроилась": Магучих сделала откровенное заявление после победы на престижном турнире

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих с долей критики оценила свою победу на этапе Золотого континентального тура в Загребе. Наша соотечественница заняла первое место на турнире с результатом 1,97 метра, но не сумев преодолеть планку выше двух метров.

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В комментарии "Суспильне Спорт" Магучих отметил, что немного расстроена итоговым результатом. По ее словам, в нынешнем сезоне на открытых аренах ей по какой-то причине не удается прыгнуть два метра и выше, поэтом нужно еще более усердно тренироваться перед будущими стартами.

"Конечно, я рада, что выиграла эти соревнования и прыгнула на 1,97 с третьей попытки. Смогла сделать это, когда поддержали трибуны, на которых украинцев было очень много. Они скандировали: "Давай, Ярослава, ты можешь!" Я прыгнула и, конечно, была рада. Но то, что я не прыгнула 2,01 метра, немного расстроилась, но ничего. Что-то мне не даются в этом сезоне на улице два метра пока", – сказала Магучих.

Отметим, что соревнования в столице Хорватии стали седьмыми победными для украинской мировой рекордсменки в прыжках в высоту в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих принял решение впервые за пять лет выступить на чемпионате Украины по легкой атлетике.

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