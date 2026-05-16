Ракицкий объявил о завершении карьеры. Видео

Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. У себя в соцсетях он сообщил, что уходит после многолетнего выступления на высоком уровне и завоевания 30 трофеев.

Футболист обратился к болельщикам и поблагодарил всех, кто сопровождал его на протяжении карьеры. Он отметил клубы, в которых играл, а также тренеров, партнёров по команде, соперников и сотрудников команд.

Отдельно Ракицкий выделил своего первого тренера Павла Дулинова, Валерия Яремченко и Мирчу Луческу. Также он поблагодарил Рината Ахметова и академию "Шахтёра", подчеркнув, что провёл в клубе значительную часть карьеры с 13 лет.

Футболист заявил, что спорт занимал центральное место в его жизни на протяжении 30 лет. Он добавил, что рассматривает продолжение пути в футболе уже в новой роли — тренера или спортивного функционера.

Большую часть клубной карьеры Ярослав провел на родине, но также имел легионерский опыт:

"Шахтер" Донецк (2006–2019, 2023–2024) : Воспитанник клуба. Прошел путь от академии до ключевого лидера обороны основной команды, за которую в сумме отыграл 358 матчей.

: Воспитанник клуба. Прошел путь от академии до ключевого лидера обороны основной команды, за которую в сумме отыграл 358 матчей. "Зенит" Санкт-Петербург (2019–2022) : Перешел в российский чемпионат в январе 2019 года, выиграв там 4 чемпионских титула.

: Перешел в российский чемпионат в январе 2019 года, выиграв там 4 чемпионских титула. "Адана Демирспор" Турция (2022) : Краткосрочный этап в турецкой Суперлиге (провел всего 8 матчей).

: Краткосрочный этап в турецкой Суперлиге (провел всего 8 матчей). "Черноморец" Одесса (2025–2026) : Стал последним профессиональным клубом в его карьере.

: Стал последним профессиональным клубом в его карьере. Сборная Украины (2009–2018): Отыграл 54 матча, представлял страну на домашних Евро-2012 и Евро-2016.

⚽ Ракицкий выступал на позиции центрального защитника, но обладал выдающимися атакующими навыками, часто забивая со стандартов.За всю карьеру он отличился около 27 раз в официальных матчах:

За "Шахтер" : 18 голов.

: 18 голов. За "Зенит" : 5 голов.

: 5 голов. За "Черноморец" : 4 гола (1 в УПЛ и 3 в Первой лиге).

: 4 гола (1 в УПЛ и 3 в Первой лиге). За сборную Украины: 4 гола.

✨ Чем запомнился в футболе

Гениальный первый пас. У Ракицкого была феноменальная левая нога. Его фирменные диагонали на 40–50 метров со своей половины поля точно в ноги атакующим полузащитникам стали визитной карточкой "Шахтера" времен Мирчи Луческу. Мощнейший дальний удар. Ярослав регулярно исполнял штрафные удары и "прошивал" вратарей сильными выстрелами с дальней дистанции. Непоколебимый характер. На поле всегда выделялся жесткостью, неуступчивостью в единоборствах и лидерскими качествами. Молчание во время гимна. Долгое время в Украине его критиковали за то, что перед матчами сборной он принципиально не пел государственный гимн Украины, что вызывало много споров в фанатской среде.

Начало большой войны коренным образом изменило общественное восприятие футболиста в Украине:

Расторг контракт в РФ : 2 марта 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения, Ракицкий по собственной инициативе разорвал контракт с питерским "Зенитом" и покинул Россию, открыто осудив агрессию.

: 2 марта 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения, Ракицкий по собственной инициативе разорвал контракт с питерским "Зенитом" и покинул Россию, открыто осудив агрессию. Публичная позиция и помощь : Футболист занял четкую проукраинскую позицию, начал публиковать посты в поддержку ВСУ, называть Россию агрессором, а также активно помогать украинским военным финансово и гуманитарно (сам Ярослав позже отмечал, что защитники Украины стали для него "как побратимы").

: Футболист занял четкую проукраинскую позицию, начал публиковать посты в поддержку ВСУ, называть Россию агрессором, а также активно помогать украинским военным финансово и гуманитарно (сам Ярослав позже отмечал, что защитники Украины стали для него "как побратимы"). Возвращение домой: Сначала Ярослав поддерживал форму, играя в благотворительных матчах за "Шахтер", а в январе 2023 года официально вернулся в донецкий клуб, чтобы помочь команде в тяжелый для страны период. При возвращении в "Шахтер" Ракицкий исправил давний триггер болельщиков — начал искренне и громко петь гимн Украины перед матчами.

