Ракицкий объявил о завершении карьеры. Видео
Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. У себя в соцсетях он сообщил, что уходит после многолетнего выступления на высоком уровне и завоевания 30 трофеев.
Футболист обратился к болельщикам и поблагодарил всех, кто сопровождал его на протяжении карьеры. Он отметил клубы, в которых играл, а также тренеров, партнёров по команде, соперников и сотрудников команд.
Отдельно Ракицкий выделил своего первого тренера Павла Дулинова, Валерия Яремченко и Мирчу Луческу. Также он поблагодарил Рината Ахметова и академию "Шахтёра", подчеркнув, что провёл в клубе значительную часть карьеры с 13 лет.
Футболист заявил, что спорт занимал центральное место в его жизни на протяжении 30 лет. Он добавил, что рассматривает продолжение пути в футболе уже в новой роли — тренера или спортивного функционера.
Большую часть клубной карьеры Ярослав провел на родине, но также имел легионерский опыт:
- "Шахтер" Донецк (2006–2019, 2023–2024): Воспитанник клуба. Прошел путь от академии до ключевого лидера обороны основной команды, за которую в сумме отыграл 358 матчей.
- "Зенит" Санкт-Петербург (2019–2022): Перешел в российский чемпионат в январе 2019 года, выиграв там 4 чемпионских титула.
- "Адана Демирспор" Турция (2022): Краткосрочный этап в турецкой Суперлиге (провел всего 8 матчей).
- "Черноморец" Одесса (2025–2026): Стал последним профессиональным клубом в его карьере.
- Сборная Украины (2009–2018): Отыграл 54 матча, представлял страну на домашних Евро-2012 и Евро-2016.
⚽ Ракицкий выступал на позиции центрального защитника, но обладал выдающимися атакующими навыками, часто забивая со стандартов.За всю карьеру он отличился около 27 раз в официальных матчах:
- За "Шахтер": 18 голов.
- За "Зенит": 5 голов.
- За "Черноморец": 4 гола (1 в УПЛ и 3 в Первой лиге).
- За сборную Украины: 4 гола.
✨ Чем запомнился в футболе
- Гениальный первый пас. У Ракицкого была феноменальная левая нога. Его фирменные диагонали на 40–50 метров со своей половины поля точно в ноги атакующим полузащитникам стали визитной карточкой "Шахтера" времен Мирчи Луческу.
- Мощнейший дальний удар. Ярослав регулярно исполнял штрафные удары и "прошивал" вратарей сильными выстрелами с дальней дистанции.
- Непоколебимый характер. На поле всегда выделялся жесткостью, неуступчивостью в единоборствах и лидерскими качествами.
- Молчание во время гимна. Долгое время в Украине его критиковали за то, что перед матчами сборной он принципиально не пел государственный гимн Украины, что вызывало много споров в фанатской среде.
Начало большой войны коренным образом изменило общественное восприятие футболиста в Украине:
- Расторг контракт в РФ: 2 марта 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения, Ракицкий по собственной инициативе разорвал контракт с питерским "Зенитом" и покинул Россию, открыто осудив агрессию.
- Публичная позиция и помощь: Футболист занял четкую проукраинскую позицию, начал публиковать посты в поддержку ВСУ, называть Россию агрессором, а также активно помогать украинским военным финансово и гуманитарно (сам Ярослав позже отмечал, что защитники Украины стали для него "как побратимы").
- Возвращение домой: Сначала Ярослав поддерживал форму, играя в благотворительных матчах за "Шахтер", а в январе 2023 года официально вернулся в донецкий клуб, чтобы помочь команде в тяжелый для страны период. При возвращении в "Шахтер" Ракицкий исправил давний триггер болельщиков — начал искренне и громко петь гимн Украины перед матчами.
