Работа на русификацию: сенсация украинского тенниса попала под критику в сети

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, которая в начале апреля стала сенсационной финалисткой крупного турнира в Чарльстоне, угодила в громкий языковой скандал. Спортсменку из Новой Каховки раскритиковали в сети за интервью на русском одному из YouTube-каналов.

Сообщество Ukrainian Tennis Community во социальной сети Threads обратило внимание на разговор Стародубцевой с блогером и тренером из Одессы Ярославом Сорокиным. 26-летнюю теннисистку упрекнули в том, что она пропагандирует контент на русском языке во время агрессии РФ.

"Давать интервью ресурсу, который ориентируется на русскоязычное пространство, – это добровольная поддержка "общего инфополя". Зачем популяризировать чужой контент, вместо того чтобы развивать свой? Трудно представить ситуацию, где иностранный или российский спортсмен делал бы шаги навстречу украинскому контенту. Мы продолжаем наблюдать, как украинские атлеты пополняют библиотеку контента, работающего на русификацию или на удержание украинцев в русскоязычном поле. Украинский флаг возле фамилии – это не просто декорация, а большая ответственность, особенно сейчас, когда каждое слово имеет значение", – отметили в сообществе.

Добавим, что в комментариях не согласились с критикой Стародубцевой, отметив, что Сорокин ведет достаточно интересный блог о теннисе и является уроженцем Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Стародубцева после победы в матче на турнире в Чарльстоне написала на камере название родной Новой Каховки, которая находится под российской оккупацией.

