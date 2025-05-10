У знаменитой украинской прыгуньи в высоту отобрали призовое место спустя сутки после турнира

Украинку Юлию Левченко лишили бронзовой награды на международном легкоатлетическом турнире What Gravity Challenge в Катаре. Из-за судейской ошибки 27-летнюю уроженку Бахмута опустили на 4-е место.

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Левченко — финалистка Олимпийских игр и призёр чемпионатов мира, одна из самых известных украинских прыгуней в высоту. Она приняла участие в дебютных женских соревнованиях турнира What Gravity Challenge, которые впервые прошли в Дохе в мае 2025 года.

Вместе с ней выступала и звезда мирового уровня Ярослава Магучих, которая уверенно победила с результатом 2,02 м — это лучший результат сезона в мире.

Левченко прыгнула на 1,94 м — это её личный рекорд сезона. После завершения соревнований именно она заняла третье место, так как одна из соперниц, полька Мария Жодзик, якобы не справилась с высотой 1,96 м и получила отметку DNF (не финишировала). Юлию официально объявили бронзовым призёром, её имя фигурировало в итоговом протоколе, показанном в эфире.

Но уже на следующий день во время мужской части турнира организаторы признали: в результатах Жодзик произошла техническая ошибка. Как выяснилось, в системе посчитали, что у неё три неудачные попытки, хотя на самом деле она преодолела 1,96 м с третьей попытки, после чего отказалась от следующей высоты. Её ошибочно исключили из зачёта. Протокол был исправлен, Жодзик вернули на третье место, а Левченко опустили на четвёртое.

Таким образом, украинка в третий раз подряд осталась сразу за призовой тройкой — и на этот раз из-за грубого судейского промаха. Организаторы турнира не извинились публично.

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