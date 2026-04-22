Путин наградил орденом супертяжа, который проиграл Усику и отказался выступать за Россию

Диктатор РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ряда представителей спорта и функционеров государственными наградами. Среди отмеченных оказался супертяжеловес Мурат Гассиев, ранее проигравший Александру Усику в финале WBSS.

Согласно опубликованному документу, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден олимпийский чемпион и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский. Орден Дружбы получили президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и трехкратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов.

Мурат Гассиев ранее был объединенным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а в июле 2018 года уступил Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. В декабре 2025 года он нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, завершив бой в шестом раунде.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте Гассиев получил гражданство Армении и уехал из России.

