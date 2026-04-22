Путин наградил орденом Дружбы президента международной федерации, которая гнобила Украину

Максим Иншаков
Российский диктатор Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды представителям российского спорта, включая президента Международной боксерской ассоциации Умара Кремлёва. Представитель страны-агрессора, который на юношеском чемпионате Европы запретил символику Украины, получил орден Дружбы.

Всего награды получили спортсмены и представители федераций бокса и ММА по итогам международных соревнований 2025 года.

В официальном выступлении Путин заявил, что результаты атлетов укрепляют позиции России в мировом спорте, несмотря на попытки их ослабления, а также раскритиковал решения прежнего руководства МОК, назвав их политически мотивированными.

Высказывания вызвали активную реакцию в спортивных комментариях. Часть пользователей высмеяла заявление, указывая на "отрыв от реальности" и спорное толкование ситуации вокруг международных спортивных структур.

Другие отмечали удаление отдельных комментариев и усилившуюся модерацию обсуждений, связывая это с общей чувствительностью темы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Путин подписал указ о награждении ряда представителей спорта и функционеров государственными наградами. Среди отмеченных оказался супертяжеловес Мурат Гассиев, ранее проигравший Александру Усику в финале WBSS.

