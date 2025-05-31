'ПСЖ' и 'Интер' - достойные финалисты Лиги чемпионов? Анонсируем все детали главного матча сезона

Уже сегодня вечером в Мюнхене пройдет главный матч сезона - "Интер" встретится с "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов. Это будет очередная попытка завоевать такой желанный кубок и забрать себе статус лучшей команды Европы. Но можно ли их назвать заслуженными финалистами? OBOZ.UA разбирает на молекулы все детали вокруг финала.

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Первая встреча в истории

Матч полон символизма. Сегодняшние наши финалисты никогда не пересекались за всю богатую историю международных выступлений. Они проведут первый финал команд из Франции и Италии - последний раз так было аж в 1993-м году! Тогда "Марсель" переиграл "Милан". И, как же опять символично, тот матч также проходил в Мюнхене - только еще на "Олимпиаштадионе".

Исторически сложилось, что "Интер" плохо выступает против французских команд. 24 матча, но из них смогли выиграть только 9; нули побед записаны против таких команд, как "Сошо" и "Сент-Этьен"! Но успехом не может похвастаться и "ПСЖ" - 25 игр, всего 7 побед (особенно клуб страдал от "Ювентуса"). Один из финалистов сегодня сможет перетянуть одеяло на себя, соревнуясь и за страну.

Такие разные задачи на финал

Сегодняшние команды имеют очень разный настрой на игру. Если "ПСЖ" традиционно выиграл чемпионат Франции (с отрывом аж в 19 очков) и дополнил выигрыш Кубком, то у соперника дела не такие радужные. Кубка у них нет, а свое чемпионство "Интер" проиграл в предпоследнем туре, не повезло сыграть вничью с "Лацио". "Наполи", обошёл змей на повороте и забрал золото. Позволить себе эту ошибку с парижанами миланцы просто не имеют права. Единственная проблема - составы: если французы могут рассчитывать на каждого футболиста, то у итальянцев под вопросом Биссек, Павар и Зелиньски.

Обе команды уже обеспечили себе следующее участие в группе Лиги чемпионов, поэтому путевка через победу для них не нужна. Однако, свое место они не передают кому-то из своего чемпионата, а выделяют на Путь победителей. В этом году ее забрал "Олимпиакос" (в прошлом году так в Этап лиги заскочил наш "Шахтер").

"Интеру" не терпится наконец взять ЛЧ

Для змей это второй финал Лиги чемпионов за 3 сезона. И как же им хочется снова подержать ушастого в руках, ведь в последний раз они выигрывали элитные соревнования аж в 2010-м. Продолжая параллели, следует вспомнить, что тогда нерадзурри как раз переиграли "Барселону" в полуфинале. Вспомните, кого прошел "Интер" несколько недель назад?

Особняком стоит Ян Зоммер: за всю свою футбольную жизнь он имел только внутренние награды (за 8 лет в "Боруссии" М - ни одного трофея). Швейцарскому голкиперу уже 36, он хочет взять такой важный кубок и для клуба, и для себя. Да что говорить, если на его плечах держится фантастическая защита "Интера", а сам голкипер не сыпался даже в условиях сильного давления, которое сегодня, безусловно, будет. Погоня продолжится и на бомбардирской позиции, ибо Лаутаро Мартинес имеет 9 голов, а его прямой преследователь - Дембеле - выйдет на поле в составе противоположной команды.

8 матчей без пропущенных мячей - это не только повторение рекорда ЛЧ, но и результат игры, которую выстроил Индзаги. Тренер вообще очень надеется на своих футболистов: перед матчем говорил, что финал это именно их заслуга и широко рассыпался комплиментами. А доверие к игрокам настолько велико, что коуч до сих пор не определился с составом.

"Игроки настроены на победу. Настроены, но не одержимы - этого нам не нужно. Мы гордимся, что мы "Интер". Я мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов. В бытность игроком не получилось, но как тренер я в финале второй раз за три сезона. Все благодаря этим ребятам". - Симоне Индзаги, главный тренер "Интера"

"ПСЖ" хочет первый весомый трофей в коллекцию

Парижская команда, которую часто называют победителем лиги фермеров, несется в свой лишь второй финал ЛЧ. И не зря здесь упоминание об этом статусе их чемпионата: "Сент-Этьен", Реймс" и "Монако" уже пытались покорить турнир и не удалось. Поэтому "ПСЖ" имеет возможность наконец снять безвыигрышное проклятие с французских клубов, которое держится с единственного триумфа "Марселя" 32 года назад. А еще - поставить первый весомый трофей в клубный музей. Да, у парижан есть Кубок Интертото и трофей Кубка обладателей кубков. Но как будет выделяться среди них ушастый красавец! Ну и тогда Золотой дубль превратится в требл.

УЕФА пишет, что этот требл может стать вторым для тренера парижан Луиса Энрике - тогда он станет в один ряд с Пепом Гвардиолой. В противовес выверенному настрою итальянцев, французы привезли в Мюнхен кураж. Тренер на пресс-конференции хвастался, что "ПСЖ" знает, как действовать против "Интера" и его высококлассной плотной обороны.

"Мотивацией для меня является желание впервые выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ". Хочу сделать это как подарок для команды, для клуба, для города. Осуществление чего-то исторического, например, первая победа в Лиге чемпионов, придаст этому событию особое значение". - Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ"

Если упомянули о Зоммере, то следует сказать и о его оппоненте. Доннарумма не менее солидный вратарь этой ЛЧ, тащил коварные удары от английских команд и складывался там, где все уже видели мяч в воротах. Поможет в атаке и самый быстрый защитник ЛЧ Хакими - латераль в одной из атак разогнался до 37 километров (это быстрее даже чем Холланд)! Он вообще самая яркая фигура этой команды: если Барколя и Дембеле это основа нападения, то Ашраф - это сердце современного Парижа.

Когда и где смотреть матч?

Начало игры в Мюнхене сегодня, 31-го мая, в 22 часа по Киеву. Покажет игру медиасервис MEGOGO. Рассудит финал Иштван Ковач - румын получил право на 3 решающий матч в своей 15-летней карьере. Последний раз он судил прошлогодний финал ЛЕ "Аталанта" - "Байер", а ранее работал на финале ЛК-22 "Рома" - "Фейеноорд". Ковач в этом сезоне провел 7 матчей Лиги чемпионов. На линиях ему будут помогать соотечественники Михай Марика и Ференц Туньодь. Кстати, перед игрой выступит американская группа LINKIN PARK.