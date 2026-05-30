ПСЖ – 'Арсенал'. Вратарь сборной России пропустил в финале Лиги чемпионов уже на 6-й минуте. Видео

Лондонский "Арсенал" быстро вышел вперед в финале Лиги чемпионов против ПСЖ. Счет был открыт уже на шестой минуте встречи после результативной атаки английского клуба.

Автором первого гола стал Кай Хаверц. Началу комбинации положил Леандро Троссар, который выполнил точную передачу за спины защитников парижан.

Немецкий форвард ускорился, принял мяч и ворвался в штрафную площадь по левому флангу. Хаверц завершил эпизод мощным ударом с острого угла под перекладину, не оставив шансов российскому голкиперу ПСЖ Матвею Сафонову.

Этот мяч позволил "Арсеналу" повести в счете уже в дебюте главного матча европейского клубного сезона.

Для 26-летнего Хаверца это стало вторым забитым голом в финалах Лиги чемпионов УЕФА, Столько же на счету и Лионеля Месси. До матча с ПСЖ футболист сборной Германии отметился в 2021 году, принеся победу "Челси" над "Манчестер Сити".

