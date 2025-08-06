Бывший министр спорта России Павел Колобков нелепо высказался о выступлении спортсменов из РФ в так называемом нейтральном статусе. Олимпийский чемпион по фехтованию выразил уверенность в том, что все вокруг все равно знаю, какую страну представляют атлеты, а "украинцы психуют и истерят".

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Об этом Колобков заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина цинично посмеялся над нашими соотечественниками и тех, кто поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии и выступают против допуска представителей страны-агрессорки к международным турнирам.

"Мы понимаем, что замены чемпионату мира и Олимпиаде нет, для спортсменов это самые важные соревнования в жизни. Кроме того, все в мире знают, что под нейтральным статус выступают именно россияне. Иначе украинцы так не психовали бы и не истерили. Или грузины, устроившие акции во время чемпионата мира по фехтованию. Плюс надо отметить, что международные федерации сталкиваются с жесточайшим политическим давлением, и многие их руководители сейчас буквально ставят свои карьеры на карту", – сказал Колобков.

Ранее он возмутился поступком украинки Ольги Харлан, которая опубликовала открытое письмо за подписью нескольких сотен действующих и бывших спортсменов с требованием отстранить фехтовальщиков из РФ от международных турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешний министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев прогнулся перед "единственным президентом" Владимиром Путиным и стал посмешищем в сети.

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