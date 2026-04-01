УкраїнськаУКР
русскийРУС

Максим Иншаков
Спорт Oboz
4 минуты
807
'Просто убожество'. Сборная России по футболу громко опозорилась со вторым составом сборной Мали. Видео

Сборная России по футболу не смогла обыграть экспериментальный состав Мали в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась без голов, несмотря на заметное игровое преимущество хозяев.

Видео дня

Матч прошел на "Газпром Арене" и закончился со счетом 0:0. Российская команда нанесла 17 ударов по воротам, из них 7 пришлись в створ, однако все точные попытки были зафиксированы только во втором тайме. У соперника 10 ударов и 2 в створ. Владение мячом составило 63% против 37%.

Ключевой эпизод произошел на 28-й минуте, когда Иван Обляков не реализовал пенальти, пробив выше ворот по центру.

Ранее он же попал в штангу на 13-й минуте.

Отдельное внимание вызвал состав гостей. Команда Мали не привезла основной состав на эту игру, а ряд футболистов не имели опыта выступлений на международном уровне. В частности, Мамаду Майга ранее выступал на любительском уровне, однако вышел в стартовом составе. 

В последних четырех матчах сборная России одержала одну победу: над Никарагуа 3:1. Также зафиксированы ничья с Перу 1:1 и поражение от Чили 0:2.

После игры болельщики оставили резкие комментарии. Один из пользователей написал: "КАКОЕ ЖЕ ПОЗОРИЩЕ , ПРОСТО ПОЗОРИЩЕ! Уже даже второй состав сборной МАЛИ обыграть не можем!". Другой отметил: "Игра сборной просто убожество!". Также встречались оценки: "Верните мне два часа мой жизни! Дармоеды!" и "Если так играть против дубля Мали, то лучше вовсе не играть".

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной России Матвей Сафонов стал главным антигероем первого тайма товарищеского матча команды из РФ с Никарагуа, которая занимает 129-е место в мировом рейтинге. Голкипер французского "Пари Сен-Жермен" допустил дикий ляп, пропустив очень простой мяч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe