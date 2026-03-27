Вратарь сборной России Матвей Сафонов стал главным антигероем первого тайма товарищеского матча команды из РФ с Никарагуа, которая занимает 129-е место в мировом рейтинге. Голкипер французского "Пари Сен-Жермен" допустил дикий ляп, пропустив очень простой мяч.

Россияне открыли счет в первой же атаке, однако на 16-й минуте получила гол в ответ. Гости стадиона в Краснодаре воспользовались небольшим провалом в центре поля соперника. Левій защитник Оскар Асеведо принял передачу на 22-х метров от ворот Сафонова и решился на прямой удар.

Вратарь сборной страны-агрессорки прекрасно видел происходящее однако зачем-то сделал один шаг к левой от себя штанге, а затем нелепо завалился, пропустив мяч под рукой. Для РФ это третий матч подряд, в котором она не смогла сыграть на ноль.

Отметим, что власти Никарагуа признали оккупацию Крыма, часте Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной.

