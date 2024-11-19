'Прошел эту игру полностью': Хижняк признался, собирается ли в профессиональный бокс

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по боксу Александр Хижняк уже фактически определился с дальнейшими планами и развитием своей карьеры. По словам 29-летнего спортсмена, также серебряного призера ОИ-2020, в олимпийском боксе он уже выиграл все, что только мог.

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В комментарии OBOZ.UA Хижняк рассказал о сложностях послеолимпийского периода, восстановлении после травмы и собирается ли оставаться в сборной Украины, чтобы замахнуться на второе "золото" Игр.

"Что было самым сложным для меня уже после самых Олимпийских игр? Наверное, разобраться в себе и понять, чего я хочу. Поставить новые цели, поставить перед собой новые задачи. Наверное, найти что-то такое, что будет помогать мне становиться лучше. Побеждать в первую. очередь самого себя Этот период был самый тяжелый, но я понимал, что у меня есть это время, для того, чтобы я максимально восстановился психологически, физически и уделил всем внимание", – отметил Александр.

Также у олимпийского чемпиона уже есть определенные планы своей дальнейшей карьеры и, судя по всему, в любительском ринге мы его вряд ли увидим.

"В олимпийском боксе я уже получил все, я прошел эту игру полностью. Победил на всех соревнованиях, на которых только можно было победить. Из всех турниров у меня есть золотые медали. А профессиональный ринг для меня – это новое, но интересное. Я там тоже хочу стать чемпионом мира, хочу попробовать себя", – рассказал Хижняк.

"Есть еще чуть больше месяца, чтобы решить для себя, что я бы хотел, и уже двигаться в этом направлении", – добавил спортсмен.

По словам Александра, травма руки его уже не беспокоит: "После Олимпийских игр у меня было время и сейчас еще немного есть, чтобы успеть восстановиться и профессионально выполнять свою работу".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Хижняк сказал, куда потратит призовые за "золото" Олимпиады-2024.