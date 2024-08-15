Хижняк сказал, куда потратит призовые за 'золото' Олимпиады-2024

Победитель боксерского турнира на Олимпийских играх во Франции Александр Хижняк рассказал, что собирается часть призовых отдать украинским военным. 29-летний полутяжеловес за "золото" Парижа-2024 получит от Украины 125 000 долларов. Кроме того, сертификат на миллион гривен Хижняку вручила Полтавская громада.

Видео дня

"У меня еще не было времени спланировать, куда эти средства потрачу. Конечно, на поддержку и помощь нашим бойцам какая-то часть обязательно будет потрачена. Да я и до этого их поддерживал. Благодарен нашим военным, которые ценой своей жизни защищают наш мир и покой", – цитирует Хижняка Dumka.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа Хижняк добыл непростую победу в финале Олимпиады-2024. В весовой категории до 80 кг 28-летний уроженец Полтавы по очкам раздельным решением судей (3:2) победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 Хижняк не смог взять "золото", драматично проиграв в финале в весовой категории до 75 кг бразильцу Хеберту Соузе. Решающая встреча в Токио завершилась нокаутом украинца.

Отметим, что олимпийская чемпионка Парижа-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих перевела украинским зоозащитникам 1 000 000 гривен. Также деньги получили четыре приюта для животных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!