Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов возмутился тем, что национальную команду страны-агрессорки отстранили от Олимпиады-2026. Представитель РФ назвал это "происками гнилой Европы", а также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп повлияет на ситуацию.

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Об этом Крикунов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также пожаловался на то, что условия допуска индивидуальных российских атлетов к международным соревнованиям в так называемом нейтральном статусе являются унизительными.

"Все хоккеисты хотят попасть на Олимпиаду, карьера спортсмена коротка. Я не исключаю того, что наши хоккеисты еще смогут поехать на Игры в Италии, если Трамп надавит на Международный олимпийский комитет. Если нашу сборную допустят в нейтральном статусе, конечно, наши ребята, и энхаэловцы в том числе, не откажутся ехать. И Но нейтральный статус – это унижение, конечно. Мы – Россия, страну нашу не отменить. Санкции против российского спорта – это происки гнилой Европы", – сказал в угаре Крикунов.

Отметим, что Международная федерация хоккея (IIHF) уже сформировала список участников олимпийского турнира в Милане, заменив россиян на обидчиков Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько российских хоккеистов в анонимном интервью заявили, что не хотели бы участвовать в Олимпиаде-2026, если им придётся выступать под нейтральным флагом.

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