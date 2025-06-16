'Ждали с нетерпением': обидчики Украины объявили, что заменят Россию на Олимпиаде-2026 в хоккее

Федерация хоккея Франции (ФХФ) получила официальное уведомление о том, что сборные страны заменят Россию на Олимпийских играх 2026 года в Милане. "Галльские петухи" выступят на главном старте четырехлетия в мужском турнире впервые с 2002 года, а для девушек ОИ станут дебютными.

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Об этом говорится на сайте ФХФ. Также организация назвала шесть игроков иностранных клубов, которые попадут в ростер команды на Игры. Президент ФХФ Пьер-Ив Жербо отметил, что в стране с нетерпением ожидали подтверждения своего участия на турнире в Милане.

"Это официальное подтверждение мы ждали с нетерпением, хоть оно и произошло на фоне сложной ситуации с результатами, но я рад за наших спортсменов и сотрудников, которые упорно трудятся и которые воплотят эту заветную мечту в реальность. Наши французские команды обеспечили себе участие, заняв второе место в олимпийских отборочных турнирах, а также по неспортивным причинам, связанным с конфликтом в Украине, которые очень болезненны и из-за которых, очевидно, трудно радоваться", – подчеркнул функционер.

Отметим, что французская сборная обыграла команду из Украины в отборе в ОИ-2026. На Играх соперниками "галльских петухов" в мужском турнире станут Канада, Швейцария и Чехия, а девушки сыграют с Японией, Швецией, Германией и Италией. Напомним, на ЧМ-2025 сборная Франции показала провальные результаты и вылетела из элитного дивизиона.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько российских хоккеистов в анонимном интервью заявили, что не хотят участвовать в Олимпиаде-2026, если им придётся выступать под нейтральным флагом.

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