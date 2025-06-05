'Мы русские!' В сборной России по хоккею устроили бунт, отказавшись выступать на Олимпиаде-2026

Несколько российских хоккеистов, выступающих в НХЛ и КХЛ, в анонимном интервью The Athletic заявили, что не хотят участвовать в Олимпиаде-2026, если им придётся выступать под нейтральным флагом. По их словам, играть они готовы только под российским флагом и названием "Россия", как это делают другие страны.

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Такое заявление было сделано на условиях анонимности — Федерация хоккея России не дала официального разрешения на подобные высказывания. Один из игроков сказал: "Мы русские. Если играть, то под российским флагом и названием Россия. Как другие страны".

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея не включила сборную России в состав участников олимпийского турнира в Милане и Кортина-д’Ампеццо, который пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. Решение поддержал и Международный олимпийский комитет, продолжающий отстранение российских и белорусских команд от международных соревнований.

На прошлых Играх россияне уже участвовали без флага и гимна — сначала как Олимпийские спортсмены из России, потом под брендом Олимпийского комитета России. Однако идея снова играть без флага вызвала негодование среди части игроков.

Тем временем в сети решение хоккеистов вызвало волну насмешек. Болельщики обратили внимание на то, что "принципиальные" слова прозвучали исключительно в анонимном интервью. Один пользователь иронизировал: "Мы русские, и если выступать, то только анонимно". Другой добавил, что теперь можно играть в форме сборной, но вместо фамилий на спине будет просто "#### ###". Кто-то назвал игрока "смелым и патриотичным анонимщиком", а другой уточнил: "Я никого не боюсь. Сказал он анонимно".

Некоторые напомнили, что мнение хоккеистов вряд ли будет иметь вес — всё решается на другом уровне. "Как скажет государь, так и будет. Скажет поехать без флага и гимна — поедете без флага и гимна. Деньги получаете — извольте подчиняться", — написал комментатор.

Российские хоккеисты ранее выигрывали "золото" на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и "серебро" в Пекине в 2022 году.

МОК отстранил Олимпийский комитет России в октябре 2023 года за признание региональных советов на оккупированных территориях Украины – в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье.

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