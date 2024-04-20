Прочли по губам. Стало известно, что говорит Криштиану Роналду перед своим фирменным ударом. Видео

Португальский болельщики Густаво Мачадо, который умеет читать по губам, рассшифровал слова, которые форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду говорит перед своими фирменными ударами со штрафных. Оказалось, что 39-летний Криштиану "накачивает" себя мотивационными речами.

В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" разгромил "Абхи" 8:0, а Роналду сделал хет-трик. Перед одним из этих голов и появилось видео, которое взял Мачадо.

"Ты самый лучший. Ты знаешь, что ты самый лучший, и ты забьешь. Это будет гол, это будет гол. Ты знаешь, что ты забьешь", - говорит Криштиану.

Как сообщал OBOZ.UA, Криштиану Роналду отметился неоднозначными поступкками в ответ на провокации фанатов. 10 февраля Криштиану не выдержал поражения (0:2) от "Аль-Хилаля".

Уходя в подтрибунное помещение после окончания матча португалец поднял шарф команды-соперницы, который ему бросили фанаты, и подтерся им.

Осенью прошлого года "поступок столетия" Криштиану Роналду на матче азиатской Лиги чемпионов собрал 1 млн просмотров за сутки. В комментариях болельщики устроили шквал восторженных комментариев.

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