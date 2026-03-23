'Проблема в том, что я...' Лидер сборной Украины рассказал о подготовке к матчу со Швецией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признался, что пока не ощущает давления перед предстоящими стыковыми матчами отбора к чемпионату мира-2026. Один из лидеров "сине-желтых" пропустит полуфинал плей-офф со Швецией из-за дисквалификации и пока старается больше поддерживать партнеров.

Об этом сам Малиновский заявил в интервью YouTube-каналу "Футбол 350". По словам 32-летнего игрока итальянского "Дженоа", который находится в фантастической форме, он в особенности старается психологически "накачать" дебютантов национальной сборной.

"Первая проблема в том, что я не играю первую игру, поэтому я, может, так не чувствую ответственности, как ребята. Я сейчас больше стараюсь где-то поддержать, где-то завести всех ребят, впервые приехавших в национальную сборную, чтобы они также чувствовали эту ответственность перед всей страной – я сейчас больше в ​​такой фазе", – сказал Малиновский.

Напомним, игра Украина – Швеция состоится 26 марта на поле стадиона "Сьюдад де Валенсия". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, были обнародованы все многочисленные потери сборной Украины на матч со Швецией в плей-офф квалификации к ЧЧМ-2026.

