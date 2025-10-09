Признан виновным. Алиев получил приговор суда за случившееся в Киеве. Видео

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев получил наказание за отказ пройти проверку на алкогольное опьянение. Соломенский районный суд Киева признал его виновным по статье 130 Кодекса об административных правонарушениях и лишил водительских прав на год.

Согласно материалам дела, 12 апреля 2025 года на бульваре Чоколовском в Киеве Алиев управлял автомобилем Mercedes-Benz G 350 с явными признаками алкогольного опьянения – от него исходил запах алкоголя, поведение было неадекватным ситуации. Патрульные предложили пройти медосвидетельствование, однако он категорически отказался.

На заседании Алиев вину отрицал и утверждал, что полицейские не имели законных оснований для остановки его автомобиля. Его адвокат также просил закрыть дело из-за "отсутствия состава правонарушения". Однако суд, изучив видеозаписи с нагрудных камер и камер наблюдения, признал, что водитель действительно отказался от проверки, нарушал ПДД, двигаясь по полосе для общественного транспорта.

В итоге судья Александр Воронкин постановил оштрафовать Александра Алиева на 17 тысяч гривен и лишить права управления транспортными средствами сроком на один год. Кроме того, с него взыскан судебный сбор в размере 605 гривен 60 копеек.

Если футболист не оплатит штраф в течение 15 дней, сумма будет удвоена. Решение может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение десяти дней.

Напомним, что 40-летний Александр Алиев по завершении карьеры выступает за медиафутбольный клуб IGNIS. В 2023 году он, ни разу не стрелявший в российских оккупантов, получил удостоверение участника боевых действий (УБД).

