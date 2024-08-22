'Принимаю долю ответственности'. Главный конкурент Лунина по 'Реалу' устроил бунт в сборной

Бельгийский голкипер "Реала" и главный конкурент украинского вратаря Андрея Лунина за место в стартовом составе мадридского клуба Тибо Куртуа объявил, что не будет играть в своей национальной сборной при нынешнем главном тренере Доменико Тедеско. В июне прошлого года между Куртуа и Тедеско возник конфликт, в результате чего Тибо неожиданно покинул расположение команды перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.

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У себя в Instagram 32-летний бельгиец обратился ко всем соотечественникам, которые являются болельщиками, признавшись, что очень гордится представлять страну на поле.

"К сожалению, после разговора с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю на себя свою долю ответственности. Однако, забегая вперед, скажу, что мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой атмосферы", – признался Куртуа.

По словам бельгийского голкипера он неоднократно обсуждал свою позицию с Федерацией футбола Бельгии.

Федерация принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но логичному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант для сборной, поскольку это завершит дискуссию и позволит команде сосредоточиться на достижении своих целей", – написал голкипер "Реала" в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тибо Куртуа поддержал Андрея Лунина после стартового матча нашей национальной команды на чемпионате Европы-2024. Украинец был признан худшим игроком стартового матча украинцев на Евро-2024.

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