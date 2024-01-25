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Денис Денисенко
Денис Денисенко
Генеральный директор Центра политического консалтинга

Блог | Приход Шевченко в УАФ выглядит, как рейдейрский захват

Приход Шевченко в УАФ выглядит, как рейдейрский захват

Это классно, что ФФУ возглавил большой футболист и хороший тренер сборной. Но есть чуть-чуть но

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Суд еще не установил, что Павелко является вором. И как-то не комильфо без его отчета менять президента федерации.

Пока под аплодисменты все выглядит, как рейдейрский захват.

Не знаком ни с Шевченко, ни с Павелко, если что. Просто люблю футбол.

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