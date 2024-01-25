Это классно, что ФФУ возглавил большой футболист и хороший тренер сборной. Но есть чуть-чуть но

Видео дня

Суд еще не установил, что Павелко является вором. И как-то не комильфо без его отчета менять президента федерации.

Пока под аплодисменты все выглядит, как рейдейрский захват.

Не знаком ни с Шевченко, ни с Павелко, если что. Просто люблю футбол.