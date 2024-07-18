Причина – Усик. Тайсона Фьюри заменили на узбека

Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) исключен из рейтинга Международной боксерской федерации (IBF). Вместо британца в список лучших супертяжеловесов вошел представитель Узбекистана Баходыр Жалолов (14-0, 14 КО), занявший 13-е место.

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Причина такого решения Федерации: Усик (22-0, 14 КО) отказался от титула IBF и этот чемпионский пояс не будет стоять на кону в бою-реванше Усик - Фьюри. Фьюри будет биться за WBA, WBC и WBO.

В том случае, если Тайсон выиграет бой с победителем Джошуа - Дюбуа, он вновь сможет стать чемпионом IBF.

Фьюри уже начал тренироваться, чтобы получить шанс вернуться после поражения.

"В боксе я завоевал все – титулы, рекорды и многое другое. Но мне никогда не приходилось возвращаться после поражения. 21 декабря в Эр-Рияде, в самом сердце королевства, король вернет себе трон и станет бесспорным", – заявил Фьюри.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

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