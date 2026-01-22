Украина – претендент на 'золото'. Сборная стартует на футзальном Евро: чего ждать от нашей команды

Шанс на победу огромный. Именно так можно описать текущую ситуацию вокруг футзальной сборной Украины и Евро-2026. После триумфа на ЧМ-24 и изрядного роста в рейтинге, команда Косенко заходит на турнир не просто темной лошадкой, а одним из фаворитов. Чего ждать от желто-синих? OBOZ.UA рассказывает о главном футбольном событии в начале года.

Видео дня

Четвертьфиналы долгое время были катастрофой. Время исправлять положение

Первый Евро для футзальной Украины в 1996-м году был экспериментальным для УЕФА, из 6 команд мы заняли 5 место. У нас еще есть 2 серебра начала столетия, но они будто игрушечные, потому что турнир тогда не шел на полную по классическому формату. В 2010-м желто-синие смогли пробиться сквозь барьер расширенного группового этапа и дошли до четвертьфинала. И в этот момент началось настоящее проклятие: тогда Евро по футзалу проводили каждые 2 года – и каждые 2 года Украина преодолевала группу, чтобы застрягатти исключительно на стадии 1/4! Мы уступали Азербайджану, Хорватии, Португалии, Сербии и Испании.

И только в 2022-м, когда турнир стабильно перешел на 4-летнюю периодичность розыгрышей, удалось сломать лед и дойти до следующей стадии, мы заняли 4 место, уступив в битве за бронзу Испании. Сборной для этого понадобилось аж 12 попыток. Сегодня начинается новая, 13-я. То, что Украина преодолеет группу, особых сомнений нет. Особенно учитывая, что четвертьфинал идет сразу за группой, потому что участников соревнования всего 16. Но теперь надо закреплять успех прошлого турнира и ЧМ-24 и идти за медалями Евро.

Украина – одна из сильнейших сборных в мире

Именно на Мундиале мы громко заявили о себе – Украина тогда взяла бронзу футзального Чемпионата мира. Уступили только Бразилии и Аргентине, одним из сильнейших сборных планеты. Но если взглянуть на общий рейтинг, то Украина – восьмая в списке. А если брать исключительно Европу, то тогда мы аж третьи!

Мы показали свое преимущество и во время отбора на чемпионат Европы 2026: Украина, вместе с Хорватией, Португалией и Испанией, стала командами, которые выиграли все 6 матчей квалификации. А по качеству этого этапа так вообще лучшие – среди этих сборных мы забили больше всех, 37 мячей. В квартете с Румынией, Германией и Кипром мы легко обеспечили прямой выход в финальный турнир. Евгений Жук не только стал лучшим бомбардиром желто-синих, но и обошел всех соперников квалификационного этапа.

Заявка сформирована

В ростере не хватает Семенченко и Мельника, на позициях придется искать замену. Но можно сказать, что сборная провела репетицию без них, когда играла с Португалией и Словенией. Зато в состав вернулся капитан Петр Шотурма, тренерский штаб отмечает набор формы после тяжелой травмы. По последним данным УАФ, имеем такую заявку:

Вратари: Юрий Савенко ("Киев Футзал"), Александр Сухов (ХИТ), Иван Белимов ("Каспий", Казахстан)

Полевые игроки: Евгений Жук, Игорь Чернявский, Александр Педяш, Владислав Первеев (все — ХИТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниил Абакшин (все — "Евробус", Польша), Петр Шотурма, Илья Приходько (оба — "Ураган"), Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания), Николай Микитюк ("Рибера Наварра", Испания)

Задача понятна: побеждать и забивать. Об этом говорят и сами игроки, и болельщики, выражая свои надежды. Футболисты также опираются на идею идти от поединка к поединку и в первую очередь думать о групповом этапе.

Первое испытание – дебютант Евро

Основной групповой этап – привычные 4 команды: Украина, Армения, Чехия и Литва. Чехия перед ЧЕ занимает 10 место в рейтинге УЕФА (17 в мире), Армения – 13 (23), а Литва – 24 (52). Интересно, что начинать мы будем с армянами, этакими середняками среди всех участников Евро. И это их первое в истории попадание на основной этап! Удалось сенсационно обойти в квалификации Казахстан, что называют чудом для команды одного тренера; с 2002-го ими руководит Рубен Назаретян. Мы имеем один единственный опыт очной игры аж 26 лет назад, разгромная победа 1:20. Здесь от нас ожидают исключительно победы, ведь Армения хочет опираться на боевой дух. Для нас это будет хороший старт и хорошая разминка, только уже с официальным статусом.

Ожидания от турнира – максимальные

Просто перед Евро, команда решила проверить силы на действующем чемпионе. Сначала сыграли вничью с Португалией, потом проиграли. А вот в Каунас украинцы прибыли в хорошем настроении, в товарняке переиграв одного из хозяев ЧЕ, – победа над Словенией 2:0. Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поставил задачу на победу в каждом матче и на каждом клочке поля. А также призвал не недооценивать соперников, хоть они и ниже рейтингом. По этому поводу даже отдельно говорили с игроками. Решение логичное, потому что мы много поверхностного отношения видели и от украинских клубов, и от главной сборной страны. Здесь такого не хочется.

Мы чувствуем уверенность в своих силах, и это доказывают те встречи, которые мы проводили в последнее время. Конечно, есть и волнение, без него никуда. Чемпионат Европы проводится раз в четыре года, и мы понимаем, что должны быть готовыми именно в этот момент - Александр Косенко

С чехами и литовцами Украина ранее пересекалась, но это были товарищеские встречи. Тренерский штаб отмечает – обе эти сборные достаточно прокачанные и умеют играть в футзал, а для Литвы еще и будет дополнительная домашняя поддержка, ведь с ними встретимся в Каунасе.

Когда будут матчи?

Евро-2026 по футзалу уже началось: вчера Латвия разгромила Грузию 4:0, а Хорватия с Францией устроили интересную зарубу, которая закончилась 2:2. Украина начинает турнир сегодня. Нас ждет игра с Арменией, начало в 17:00 по Киеву. Далее, 25-го января матч против Литвы, а 28-го числа – против Чехии. Турнир будет проходить до 7 февраля на площадках литовского Каунаса, латвийской Риги и словенской Любляны. Все матчи покажет MEGOGO.