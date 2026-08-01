Правительство Хорватии "отменило" Россию на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Российские и белорусские спортсмены не смогут использовать национальную символику на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 2026 года, который пройдет в Загребе с 13 по 23 августа. Несмотря на решение международных федераций вернуть флаги и гимны, власти Хорватии сохранили запрет на их использование во время турнира.

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Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) сообщил, что Министерство туризма и спорта Хорватии определило условия участия представителей России и Беларуси в чемпионате Европы, который пройдет в столице страны.

"В соответствии с переходным подходом, утвержденным внеочередной Генеральной ассамблеей 28 июля после решения World Gymnastics, правительство Хорватии постановило применить на этих соревнованиях все меры, касающиеся запрета на использование российских и белорусских государственных флагов, гимнов, национальной символики и других национальных идентификаторов", – говорится в официальном заявлении организации.

В European Gymnastics отметили, что уважают решение властей Хорватии, а детали его реализации будут согласованы с Международной федерацией гимнастики (World Gymnastics).

Ситуация возникла после того, как в мае 2026 года World Gymnastics сняла ограничения с России и Беларуси и разрешила их участие в соревнованиях с национальной символикой. Позже, 28 июля, это решение было утверждено на внеочередной генеральной ассамблее European Gymnastics.

Однако организатор турнира получил возможность сохранить ограничения благодаря так называемому переходному подходу, который был принят при ратификации новых правил. Он позволяет странам, получившим право на проведение соревнований до июля 2026 года, вводить собственные ограничения, если этого требует национальное законодательство.

Таким образом, чемпионат Европы в Загребе станет первым крупным турниром по спортивной гимнастике после возвращения российской и белорусской символики в международные регламенты, где эти нормы не будут применяться из-за решения принимающей стороны.

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