Российский футбольный союз близок к договоренности о товарищеском матче с Буркина-Фасо, встреча может пройти в Москве 5 июня. Переговоры вышли на финальную стадию, при этом все расходы планируется взять на себя российской стороне.

По информации источника, изначально игра сборной России по футболу планировалась на март, однако тогда африканская федерация отказалась из-за отсутствия главного тренера. Позднее обсуждение возобновили, сейчас стороны согласовывают организационные детали, включая логистику.

Сообщается, что принимающая сторона готова оплатить транспорт, проживание и возможную компенсацию сопернику. Этот матч может стать первым в истории противостояния национальных команд, ранее между собой встречались только юношеские сборные.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 36-е место, Буркина-Фасо располагается на 62-й позиции.

В комментариях российские болельщики не сдержали насмешек.

Один из пользователей возмутился, что "РФС возьмет на себя все траты ради третьего состава Буркина-Фасо". Другой добавил: "Если надо бюджет освоить, можно с нашим двором сыграть". Еще один комментарий: "Я к примеру даже хайлайты не смотрю, ну вот вообще не интересно".

Отдельно комментаторы обратили внимание на финансовую сторону организации. В обсуждении указано: "Ясен день, бесплатно ни Буркина ни Фасо к нам не поедут". Еще один пользователь сформулировал оценку ситуации: "заплатить папуасам чтоб они с нами ещё сыграли, позор выходит на новый уровень".

Как сообщал OBOZ.UA, 1 апреля сборная России по футболу не смогла обыграть экспериментальный состав Мали в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась без голов, несмотря на заметное игровое преимущество хозяев.

