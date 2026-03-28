Появилось видео церемонии прощания с легендами украинского биатлона – Витой Семеренко и Еленой Пидгрушной. Олимпийские чемпионки официально завершили карьеру.

В Буковеле состоялась торжественная церемония завершения карьеры одних из самых титулованных украинских биатлонисток – Елены Пидгрушной и Виты Семеренко. Олимпийские чемпионки проехали круг почета и официально попрощались с профессиональным спортом.

Спортсменки проехали мимо представителей нынешнего поколения сборной Украины, которые встретили их аплодисментами.

После финиша биатлонистки поблагодарили всех, кто участвовал в их спортивном пути: тренеров, сервисную команду, врачей, массажистов и болельщиков. Также они поздравили Сергея Седневa и Александра Биланенко, которые получили свои "серебро" чемпионата мира спустя 15 лет.

Комментатор Андрей Столярчук отметил значимость события: "Прямо сейчас две настоящие легенды украинского биатлона Вита Семеренко и Елена Пидгрушная выходят на дистанцию, чтобы провести заключительный круг в своей карьере. Вы видите, как много болельщиков сегодня собралось. Это заключительный круг, который подводит итог их спортивного пути".

Во время церемонии прозвучали слова благодарности и от самих спортсменок: "Хочу сказать большое спасибо биатлону за победы, за поражения, за эмоции. На эти награды работало столько людей. Я никогда не говорю, что это мое "золото", я всегда говорю: это наше, мы команда".

Главные достижения "Золотого капитана":

Олимпийское золото (2014): Главным триумфом карьеры стала победа в женской эстафете на Олимпиаде в Сочи, где Пидгрушная блестяще провела финальный этап.

Чемпионка мира (2013): Историческое золото в спринте на ЧМ в Нове-Место. Всего в её копилке 6 медалей чемпионатов мира (1 золото, 2 серебра, 3 бронзы).

Пятикратная чемпионка Европы:

Успехи в Кубке мира: Многократный призер этапов Кубка мира как в личных гонках, так и в составе "золотой" украинской эстафеты.

Государственные награды: Олена является полным кавалером ордена княгини Ольги за выдающиеся заслуги перед государством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!