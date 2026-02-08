Елена Пидгрушная официально заявила о завершении карьеры. Стала известна причина

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная официально объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры в эфире "Телемарафона". Причиной такого решения 39-летняя спортсменка назвала изменение жизненных приоритетов после рождения ребенка и желание сосредоточиться на семье.

О своем решении одна из самых титулованных биатлонисток в истории Украины сообщила в прямом эфире, где комментировала церемонию открытия Олимпиады и рассказывала о собственном опыте участия в Играх. По словам Пидгрушной, изначально она рассматривала материнство как паузу в карьере, однако со временем пришла к окончательному выбору.

"Если честно, приоритеты изменились. Я думала, что это будет пауза, но сейчас я выбираю семью и выбираю ребенка. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что это все, это будет конец моей карьеры. Приглашаю всех болельщиков биатлона на весенний чемпионат Украины в Буковеле, где мы вместе с Витой Семеренко проведем прощальную церемонию и официально попрощаемся со спортивной карьерой", — заявила Пидгрушная в эфире телеканала ICTV.

Олимпийская чемпионка Сочи также подчеркнула, что не планирует полностью уходить из спорта и готова рассматривать предложения о тренерской, преподавательской или иной профессиональной деятельности, связанной с передачей опыта молодому поколению. По ее словам, она хотела бы продолжить работать на благо украинского спорта уже в новом качестве.

Елена Пидгрушная родилась 9 января 1987 года в польской Легнице, выросла на Тернопольщине и стала одной из самых успешных биатлонисток в истории Украины. Она является заслуженным мастером спорта, олимпийской чемпионкой Сочи в эстафете, чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, а также победительницей и призером этапов Кубка мира.

В 2013 году Пидгрушная выиграла три медали чемпионата мира, а в 2014 году завоевала олимпийское "золото" в составе женской эстафетной команды Украины. Параллельно со спортивной карьерой с 2014 по 2015 год работала заместителем министра молодежи и спорта Украины.

Пидгрушная является полным кавалером ордена княгини Ольги, лауреатом премии Кабинета Министров Украины, имеет педагогическое образование и научную подготовку в сфере физической культуры и спорта.

Напомним, в мае 2025 года Пидгрушная вышла замуж за военнослужащего Ростислава, а торжество прошло в Ворохте. В августе стало известно, что Елена родила первенца.

Первым супругом Пидгрушной в 2013 году был бывший народный депутат Украины Алексей Кайда. Их брак завершился разводом в 2016 году.

В январе 2025-го объявила о разводе с бывшим лыжником, а ныне сервисменом сборной Украины по биатлону Иваном Билосюком, за которого вышла замуж летом 2021-го.

