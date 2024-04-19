Появилось видео, как конкурент Лунина помог украинцу выиграть серию пенальти с 'Манчестер Сити'

Испанский вратарь мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага давал подсказки Андрею Лунину перед серией пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Выступая в составе лондонского "Челси", голкипер изучал манеру исполнения 11-метровых игроков "горожан", чем поделился с украинцем.

Об этом информирует издание AS. Кепа очень быстро в перерыв предоставил информацию Лунину о любимых манерах выполнения ударов с "точки" игроками "горожан" и их направлениях. Украинцу явно помогли эти советы, так как он взял удар хорватского полузащитника Матео Ковачича, который еще в минувшем сезоне играл с испанским вратарем за лондонцев.

Кроме того, стало известно, что тренер вратарей "Реала" Луис Льопис, с которым у Лунина случилась перепалка во время предсезонной подготовки, посоветовал украинцу остаться по центру во время одного из ударов. "На одном из пенальти останься на месте", – сказал наставник Андрею.

При этом Лунин сам определял, чей удар он будет стараться отбить без прыжков в угол. В итоге наш соотечественник четко справился с этой задачей в момент исполнения 11-метрового Бернарду Силвой, который пробил точно в руки украинцу.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин выиграл серию пенальти и вывел мадридский "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов. А видео реакции голкипера на выход в третий этап плей-офф турнира собрало более 4,5 миллионов просмотров.

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