Появилось объяснение случившемуся в 9-м раунде боя Усик – Фьюри. Видео

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн комментируя эпизод в 9-м раунде боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком объяснил ситуацию, когда рефери Марк Нельсон начал отсчитывать нокдаун Фьюри, когда тот еще был на ногах, но близок к падению. Хирн объяснил случившееся заботой о здоровье боксера.

"У меня нет нареканий на работу Марка Нельсона. Мне показалось, что все происходило немного медленно, чем нужно, но в защиту Марка хочу сказать, что он не стремился как можно быстрее вернуть бойца в строй, он заботился о его безопасности. Поэтому он потратил необходимое время, чтобы принять правильное решение о том, должен ли Фьюри продолжить бой", – цитирует промоутера Boxing News.

Когда судья попытался вновь свести Усика и Фьюри, прозвучал гонг об окончании раунда.

"Так что я не против действий рефери. Думаю, многие судьи в ринге остановили бы бой. У меня ощущение, что в Великобритании поединок почти наверняка был бы остановлен. И я не считаю, что это обязательно плохо. Но в битве такого масштаба, особенно учитывая способность Тайсона Фьюри к восстановлению, Как он вернулся в десятом раунде, хотя и не выиграл его. Я чувствовал, что бой был окончен, но глядя на то, как он вышел, я думаю, что рефери принял правильное решение. Хотя в тот момент это было невозможно предсказать", – подытожил Хирн.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!