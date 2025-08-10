Поступок Путина высмеяли российские болельщики

Российский диктатор Владимир Путин опубликовал поздравление с Днём физкультурника, обильно сдобрив текст отсылками к "древним традициям" и "духовно-нравственным ценностям". Он вспомнил массовые состязания на Руси, "ледовые баталии и единоборства", а также заявил, что подобные традиции "приумножаются" и подтверждают статус России как одной из ведущих спортивных держав.

Видео дня

Однако в соцсетях россияне восприняли речь с насмешками. Один из пользователей язвительно написал: "Да, помню, как мы печенегов и половцев в лапту побеждали", на что другой добавил — "Звучит скрепно". Другие подшучивали над историческими аллюзиями: "Ледовые баталии? Ааа, так вот что Невский на Чудском озере делал", "Печенегов в футбол обыграли, по-моему", "Слушай его неделю — и можно ЕГЭ по истории на минималку сдать".

Не обошлось и без политических выпадов. "Вот лучше бы ты только физкультурой занимался и не лез больше никуда", — написал один комментатор, а другой заметил: "Сейчас тоже наблюдаем массовые забеги по магазинам в поисках продуктов подешевле". Некоторые откровенно высмеивали пафос поздравления: "…Отрадно… бугога. Кто ему такие тексты пишет?" и "Кто про что, а этот опять про Древнюю Русь зачёсывает".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!