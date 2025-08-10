УкраїнськаУКР
русскийРУС

Поступок Путина высмеяли российские болельщики

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,7 т.
Поступок Путина высмеяли российские болельщики

Российский диктатор Владимир Путин опубликовал поздравление с Днём физкультурника, обильно сдобрив текст отсылками к "древним традициям" и "духовно-нравственным ценностям". Он вспомнил массовые состязания на Руси, "ледовые баталии и единоборства", а также заявил, что подобные традиции "приумножаются" и подтверждают статус России как одной из ведущих спортивных держав.

Видео дня

Однако в соцсетях россияне восприняли речь с насмешками. Один из пользователей язвительно написал: "Да, помню, как мы печенегов и половцев в лапту побеждали", на что другой добавил — "Звучит скрепно". Другие подшучивали над историческими аллюзиями: "Ледовые баталии? Ааа, так вот что Невский на Чудском озере делал", "Печенегов в футбол обыграли, по-моему", "Слушай его неделю — и можно ЕГЭ по истории на минималку сдать".

Поступок Путина высмеяли российские болельщики
Поступок Путина высмеяли российские болельщики
Поступок Путина высмеяли российские болельщики
Поступок Путина высмеяли российские болельщики
Поступок Путина высмеяли российские болельщики

Не обошлось и без политических выпадов. "Вот лучше бы ты только физкультурой занимался и не лез больше никуда", — написал один комментатор, а другой заметил: "Сейчас тоже наблюдаем массовые забеги по магазинам в поисках продуктов подешевле". Некоторые откровенно высмеивали пафос поздравления: "…Отрадно… бугога. Кто ему такие тексты пишет?" и "Кто про что, а этот опять про Древнюю Русь зачёсывает".

Поступок Путина высмеяли российские болельщики
Поступок Путина высмеяли российские болельщики
Поступок Путина высмеяли российские болельщики
Поступок Путина высмеяли российские болельщики

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!