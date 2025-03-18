'Постоянные истерики': титулованная украинская гимнастка завершила карьеру в 19 лет

19-летняя гимнастка сборной Украины Алина Мельник решила завершить карьеру. Спортсменка из Львова отметила, что ей было тяжело решиться на такой шаг, однако постоянные травмы не давали возможности выступать на максимальной самоотдаче из-за болей.

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Об этом Мельник написала на своей странице в социальной сети Instagram. Участница Олимпийских игр в Париже-2024, где она заняла седьмое место в командных соревнованиях, добавила, что старт в столице Франции летом минувшего года был для нее мечтой.

"В 2023 году, после операции на ноге, я даже не могла представить, что вернусь в сборную, что мне удастся сделать еще столько всего. За полгода до Олимпиады я не знала, выдержу ли все это: постоянные истерики, нестерпимая боль, обезболивающие, но это был мой выбор. Олимпиада была моей мечтой, и я решила не сдаваться, а идти до конца. Решение о завершении спортивной карьеры было очень сложным. Здоровье больше не позволяет мне заниматься любимой гимнастикой. И я прекрасно понимала и знала, что Олимпийские игры – это мой последний выход на ковер", – поделилась эмоциями Мельник.

Отметим, что самым большим успехом в карьере Алины стала бронзовая медаль чемпионата мира по художественной гимнастике 2023 года. Также она дважды выигрывала награды континентального первенства.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная чемпионка Европы (2020) по художественной гимнастике и бронзовая призерка чемпионата мира (2023) Мария Высочанская приняла решение завершить свою спортивную карьеру в 22 года.

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